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Утвержден состав комиссии, которая будет оценивать эффективность НАПК: имена

Киев • УНН

 • 17907 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров на заседании в среду утвердил состав комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.

Утвержден состав комиссии, которая будет оценивать эффективность НАПК: имена

Цитата

“Сегодня на заседании правительства было принято распоряжение Кабинета Министров Украины "Об утверждении состава Комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции". Эта комиссия проводит независимую оценку эффективности деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции оценку в составе трех лиц, назначаемых Кабинетом министров Украины на основании предложений доноров, которые за последние два года до проведения оценки оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции”, — сообщил Немчинов в Telegram.

Детали

Так, в состав комиссии были утверждены:

— Джозеф Генголф (США) — работал начальником юридического управления Генерального Инспектора в Администрации социального обеспечения США. Был заместителем Директора Управления правительственной этики при правительстве США. Работал старшим советником Управления международных дел Министерства юстиции США. Оценщик и эксперт по вопросам раскрытия финансовой информации государственными служащими, защиты прав разоблачителей и финансирования политических партий и других соответствующих сфер группы государств против коррупции (ГРЕКО).

— Диана Курпниее (Латвия) - старшая консультантка PricewaterhouseCoopers в Латвии. Эксперт-консультант ГРЕКО и ОЭСР по вопросам предотвращения корупции, добросовестности и подотчетности финансирования политических партий и лоббизма. Оценщица ГРЕКО в Норвегии, Эстонии, Сербии и Армении. Возглавляла отдел предотвращения коррупции и отдел связей с общественностью, обучения и международных отношений в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии. В прошлом — исполнительный директор Transparency International Латвия.

— Лаура Стефан (Румыния) — международный эксперт по вопросам антикорупционной реформы для ЕК, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Программы развития ООН, ОЭСР, а также других международных доноров. Была директором в Министерстве юстиции Румынии. Экспертка и оценщица ГРЕКО в очередных раундах оценки. Возглавляла Секретариат Международного антикоррупциинои консультативнои совета при Верховной Раде Украины. Председатель региональной антикоррупциинои инициативы, объединяющей страны Юго-Восточной Европы для сотрудничества по реализации антикоррупцииных инициатив и международный член независимого антикоррупцииного консультативного комитета в Молдове.

Напомним

9 ноября автоматически был сформирован этический Совет из шести экспертов, который должен очистить Высший совет правосудия. ВСП не сталасамостоятельно назначать членов Этического совета.

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