Затвердження урядом нового голови Нацполіції очікується сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кабінет міністрів України під час засідання у середу може розглянути питання про затвердження Сергія Князєва на посаду голови Національної поліції України. Про подання цієї кандидатури Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману напередодні повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook, передає УНН.
"Прем’єр-міністр прийме рішення про внесення поданої кандидатури на завтрашнє (8 лютого - ред.) засідання Кабінету міністрів України”, - написав міністр.
А.Аваков зазначив, що запропонував кандидатуру С.Князєва за результатами консультаційного конкурсу, який відбувався з 15 грудня 2016 року по 6 лютого 2017 року.
Як повідомлялось раніше, 8 лютого на засіданні Кабінету міністрів України А.Аваков представить на затвердження кандидатуру нового керівника НПУ.
Нагадаємо, консультативна комісія обрала трьох кандидатів на посаду голови Національної поліції України, а саме Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва, одного з яких має обрати міністр внутрішніх справ і затвердити уряд.