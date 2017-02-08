Утверждение правительством нового главы Нацполиции ожидается сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду может рассмотреть вопрос об утверждении Сергея Князева на должность главы Национальной полиции Украины. О представлении этой кандидатуры Премьер-министру Владимиру Гройсману накануне сообщил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в Facebook, передает УНН.
"Премьер-министр примет решение о вынесении представленной кандидатуры на завтрашнее (8 февраля - ред.) заседание Кабинета министров Украины", - написал министр.
А.Аваков отметил, что предложил кандидатуру С.Князева по результатам консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 г. по 6 февраля 2017 года.
Как сообщалось ранее, 8 февраля на заседании Кабинета министров Украины А.Аваков представит на утверждение кандидатуру нового руководителя НПУ.
Напомним, консультативная комиссия выбрала трех кандидатов на пост главы Национальной полиции Украины, а именно Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева, одного из которых должен избрать министр внутренних дел и утвердить правительство.