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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Утверждение правительством нового главы Нацполиции ожидается сегодня

Киев • УНН

 • 8856 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду может рассмотреть вопрос об утверждении Сергея Князева на должность главы Национальной полиции Украины. О представлении этой кандидатуры Премьер-министру Владимиру Гройсману накануне сообщил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в Facebook, передает УНН.

 

Утверждение правительством нового главы Нацполиции ожидается сегодня

"Премьер-министр примет решение о вынесении представленной кандидатуры на завтрашнее (8 февраля - ред.) заседание Кабинета министров Украины", - написал министр.

А.Аваков отметил, что предложил кандидатуру С.Князева по результатам консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 г. по 6 февраля 2017 года.

Как сообщалось ранее, 8 февраля на заседании Кабинета министров Украины А.Аваков представит на утверждение кандидатуру нового руководителя НПУ.

Напомним, консультативная комиссия выбрала трех кандидатов на пост главы Национальной полиции Украины, а именно Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева, одного из которых должен избрать министр внутренних дел и утвердить правительство.

Украинские Национальные Новости

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