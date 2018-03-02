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Затримок поїздів через негоду в Україні немає

Затримок поїздів через негоду в Україні немає

Київ • УНН

 • 4845 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Затримок поїздів через негоду в Україні наразі немає. Про це УНН повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

"У ніч з 1 на 2 березня наслідки снігопаду ліквідовували 6265 залізничників по всій Україні, було задіяно 47 снігоприбиральних колійних машин. Основні роботи тривали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Одеській та Херсонських областях. Затримок поїздів через примхи погоди наразі немає", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, цієї ночі з об’єктів залізничної інфраструктури було вивезено майже 42 тис. м куб. снігу.

Як зазначається, наразі ситуація повністю контрольована, у цілодобовому режимі працює штаб з ліквідації негоди, залізничники готові до снігопадів, які синоптики прогнозують на найближчі дні. 

Нагадаємо, станом на ранок 2 березня, за даними рятувальників, аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.

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