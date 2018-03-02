Задержек поездов из-за непогоды в Украине нет

"В ночь с 1 на 2 марта последствия снегопада ликвидировали 6265 железнодорожников по всей Украине, было задействовано 47 снегоуборочных путевых машин. Основные работы продолжались в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Одесской и Херсонской областях. Задержек поездов из-за капризов погоды пока нет", - говорится в сообщении.

В частности, этой ночью с объектов железнодорожной инфраструктуры было вывезено почти 42 тыс. м куб. снега.

Как отмечается, в настоящее время ситуация полностью контролируется, в круглосуточном режиме работает штаб по ликвидации непогоды, железнодорожники готовы к снегопадам, которые синоптики прогнозируют на ближайшие дни.

Напомним, по состоянию на утро 2 марта, по данным спасателей, аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.