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Затримка перевірки декларацій керівників держави пов'язана з відсутністю доступу до реєстрів - НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Затримка перевірки електронних декларацій за 2015 рік Президента України, Прем'єр-міністра України та членів уряду полягає у відсутності доступу НАЗК до реєстрів. Про це на брифінгу заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, передає кореспондент УНН.

"Проблема в тому, що нам не дійшла інформація. У нас відсутній прямий доступ до реєстрів",- сказав Р.Радецький.

Він нагадав, що НАЗК в тому числі не має доступу до податкового реєстру, трьох реєстрів Мін'юсту.

"Тому ми зробили письмові запити, в яких чітко поставили питання, які нас цікавлять по суб'єкту декларування після аналізу е-декларацій",- сказав Р.Радецький.

Разом з тим, за його словами, пояснення щодо своїх е-декларацій вже надали І.Климпуш-Ценцадзе, І.Жданов і С.Кубів.

Нагадаємо, НАЗК закрило доступ до декларацій прокурорів на вимогу А.Матіоса.

Як повідомляв УНН, НАЗК виявило порушення щодо здійснення внесків у звітах двох партій.

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