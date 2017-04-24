Затримка перевірки декларацій керівників держави пов'язана з відсутністю доступу до реєстрів - НАЗК

"Проблема в тому, що нам не дійшла інформація. У нас відсутній прямий доступ до реєстрів",- сказав Р.Радецький.

Він нагадав, що НАЗК в тому числі не має доступу до податкового реєстру, трьох реєстрів Мін'юсту.

"Тому ми зробили письмові запити, в яких чітко поставили питання, які нас цікавлять по суб'єкту декларування після аналізу е-декларацій",- сказав Р.Радецький.

Разом з тим, за його словами, пояснення щодо своїх е-декларацій вже надали І.Климпуш-Ценцадзе, І.Жданов і С.Кубів.

Нагадаємо, НАЗК закрило доступ до декларацій прокурорів на вимогу А.Матіоса.

Як повідомляв УНН, НАЗК виявило порушення щодо здійснення внесків у звітах двох партій.