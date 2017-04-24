Затримка перевірки декларацій керівників держави пов'язана з відсутністю доступу до реєстрів - НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Затримка перевірки електронних декларацій за 2015 рік Президента України, Прем'єр-міністра України та членів уряду полягає у відсутності доступу НАЗК до реєстрів. Про це на брифінгу заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, передає кореспондент УНН.
"Проблема в тому, що нам не дійшла інформація. У нас відсутній прямий доступ до реєстрів",- сказав Р.Радецький.
Він нагадав, що НАЗК в тому числі не має доступу до податкового реєстру, трьох реєстрів Мін'юсту.
"Тому ми зробили письмові запити, в яких чітко поставили питання, які нас цікавлять по суб'єкту декларування після аналізу е-декларацій",- сказав Р.Радецький.
Разом з тим, за його словами, пояснення щодо своїх е-декларацій вже надали І.Климпуш-Ценцадзе, І.Жданов і С.Кубів.
Нагадаємо, НАЗК закрило доступ до декларацій прокурорів на вимогу А.Матіоса.
Як повідомляв УНН, НАЗК виявило порушення щодо здійснення внесків у звітах двох партій.