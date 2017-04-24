Задержка проверки деклараций руководителей государства связана с отсутствием доступа к реестрам - НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Задержка проверки электронных деклараций 2015 года Президента Украины, Премьер-министра Украины и членов правительства заключается в отсутствии доступа НАПК в реестры. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, передает корреспондент УНН.
"Проблема в том, что нам не дошла информация. У нас отсутствует прямой доступ к реестрам", - сказал Р.Радецький.
Он напомнил, что НАПК в том числе не имеет доступа к налоговому реестру, трех реестров Минюста.
"Поэтому мы сделали письменные запросы, в которых четко поставили вопросы, которые нас интересуют по субъекту декларирования после анализа электронной деклараций", - сказал Р.Радецький.
Вместе с тем, по его словам, объяснение своих е-деклараций уже предоставили И.Климпуш-Ценцадзе, И.Жданов и С.Кубив.
Напомним, Назка закрыло доступ к декларациям прокуроров по требованию А.Матиоса.
Как сообщал УНН, Назка выявило нарушения по осуществлению взносов в отчетах двух партий .