Задержка проверки деклараций руководителей государства связана с отсутствием доступа к реестрам - НАПК

"Проблема в том, что нам не дошла информация. У нас отсутствует прямой доступ к реестрам", - сказал Р.Радецький.

Он напомнил, что НАПК в том числе не имеет доступа к налоговому реестру, трех реестров Минюста.

"Поэтому мы сделали письменные запросы, в которых четко поставили вопросы, которые нас интересуют по субъекту декларирования после анализа электронной деклараций", - сказал Р.Радецький.

Вместе с тем, по его словам, объяснение своих е-деклараций уже предоставили И.Климпуш-Ценцадзе, И.Жданов и С.Кубив.

Напомним, Назка закрыло доступ к декларациям прокуроров по требованию А.Матиоса.

Как сообщал УНН, Назка выявило нарушения по осуществлению взносов в отчетах двух партий .