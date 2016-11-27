Затриману у Туреччині кореспондентку "Голосу Америки" відпустили

Причини затримання Х.Фаркін залишаються незрозумілими. Рідні журналістки повідомили, що через надзвичайний стан, оголошений у цьому районі, її адвокат навіть не міг з нею зв’язатися.

Нагадаємо, раніше стало відомо про затримання у Туреччині двох кореспондентів, які працюють на іноземні новинні видання BBC та “Голос Америки”.

Як повідомляв УНН, у Туреччині звільнили затриману у суботу кореспондентку Хатіс Камер, яка працює на BBC. За інформацією родини Х.Камер, її звинуватили у підтримці терористичної організації Робітничої партії Курдистану (РПК).