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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Задержанную в Турции корреспондентку "Голоса Америки" отпустили

Киев • УНН

 • 9087 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Внештатный репортер курдской службы "Голоса Америки" Хаджиджан Фаркина вышла на свободу после задержания ее турецкими властями в Диярбакыре в субботу, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Задержанную в Турции корреспондентку "Голоса Америки" отпустили

Причины задержания Х.Фаркин остаются непонятными. Родные журналистки сообщили, что из-за чрезвычайного положения, объявленного в этом районе, ее адвокат даже не мог с ней связаться.

Напомним, ранее стало известно о задержании в Турции двух корреспондентов, работающих на иностранные новостные издания BBC и "Голос Америки".

Как сообщал УНН, в Турции освободили задержанную в субботу корреспондентку Хатис Камер, которая работает на BBC. По информации семьи Х.Камер, ее обвинили в поддержке террористической организации Рабочей партии Курдистана (РПК).

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