Задержанную в Турции корреспондентку "Голоса Америки" отпустили

Причины задержания Х.Фаркин остаются непонятными. Родные журналистки сообщили, что из-за чрезвычайного положения, объявленного в этом районе, ее адвокат даже не мог с ней связаться.

Напомним, ранее стало известно о задержании в Турции двух корреспондентов, работающих на иностранные новостные издания BBC и "Голос Америки".

Как сообщал УНН, в Турции освободили задержанную в субботу корреспондентку Хатис Камер, которая работает на BBC. По информации семьи Х.Камер, ее обвинили в поддержке террористической организации Рабочей партии Курдистана (РПК).