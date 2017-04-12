Затриманому у Запоріжжі терористу "ЛНР" обрали запобіжний захід
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. Затриманому 10 квітня співробітниками СБУ бойовику “ДНР” та “ЛНР” обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, про це повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області, передає УНН.
“Слідство встановило, що що мешканець м. Донецька, 1996 р.н., у 2014-2016 роках, з корисливих мотивів, вступив до незаконного збройного формування та брав активну участь у злочинній діяльності терористичних організацій „ДНР“ та „ЛНР“, а також сприяв такій злочинній діяльності”, — повідомили в прокуратурі.
21-річному терористу повідомлено про підозру за ч.1 ст.258-3 КК України (участь у терористичній організації та інше сприяння діяльності терористичній організації) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, 11 квітня УНН повідомляв, що у Запоріжжі правоохоронці затримали бойовика “ЛНР”, який на початку квітня приїхав у місто на лікування.