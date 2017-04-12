Задержанному в Запорожье террористу "ЛНР" избрали меру пресечения
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Задержанному 10 апреля сотрудниками СБУ боевику “ДНР” и “ЛНР” избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, передает УНН.
“Следствие установило, что житель Донецкая, 1996 г.р., в 2014-2016 г., из корыстных побуждений, вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и принимал активное участие в преступной деятельности террористических организаций” ДНР “и” ЛНР “, а также способствовал такой преступной деятельности ”, - сообщили в прокуратуре.
21-летнему террористу сообщено о подозрении по ч.1 ст.258-3 УК Украины (участие в террористической организации и иное содействие деятельности террористической организации) ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 11 апреля УНН сообщал, что в Запорожье правоохранители задержали боевика “ЛНР”, который в начале апреля приехал в город на лечение.