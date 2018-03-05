Затриманому на хабарі у чверть мільйона гривень податківцю оголошено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Начальнику відділу аудиту однієї з районних податкових інспекцій Головного управління ДФС у Запорізькій області, затриманому на хабарі співробітниками Служби безпеки України, оголошено про підозру в скоєнні злочину. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що податківець систематично вимагав гроші з місцевих підприємців за зменшення штрафних санкцій за порушення, що виявлені під час планових перевірок. “Ціна питання” коливалася залежно від розміру встановлених штрафних санкцій, які мали бути накладені на підприємство.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці після отримання чергової неправомірної вигоди у розмірі двісті п’ятдесят тисяч гривень. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, Військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України 3 березня, спільно зі слідчими СБ України за оперативного супроводження ГВ БКОЗ УСБУ, ГУ ДФС у Запорізькій області на хабарництві викрито начальника відділу аудиту однієї з податкових інспекцій Головного управління ДФС у Запорізькій області.