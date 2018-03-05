Задержанному на взятке в четверть миллиона гривен налоговику объявлено о подозрении

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59308 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71373 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74282 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106099 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100016 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104321 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111318 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117058 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122752 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134249 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Задержанному на взятке в четверть миллиона гривен налоговику объявлено о подозрении

Задержанному на взятке в четверть миллиона гривен налоговику объявлено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 10225 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Начальнику отдела аудита одной из районных налоговых инспекций Главного управления ГФС в Запорожской области, задержанному на взятке сотрудниками Службы безопасности Украины, объявлено о подозрении в совершении преступления. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Правоохранители установили, что налоговик систематически требовал деньги с местных предпринимателей за уменьшение штрафных санкций за нарушения, выявленные во время плановых проверок. "Цена вопроса" колебалась в зависимости от размера установленных штрафных санкций, которые должны быть наложены на предприятие.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте после получения очередной неправомерной выгоды в размере двухсот пятидесяти тысяч гривен. В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНН, Военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины 3 марта, совместно со следователями СБ Украины по оперативному сопровождению ГВ БКОП УСБУ, ГУ ДФС в Запорожской области во взяточничестве разоблачен начальник отдела аудита одной из налоговых инспекций Главного управления ДФС в Запорожской области.

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