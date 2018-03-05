Задержанному на взятке в четверть миллиона гривен налоговику объявлено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Начальнику отдела аудита одной из районных налоговых инспекций Главного управления ГФС в Запорожской области, задержанному на взятке сотрудниками Службы безопасности Украины, объявлено о подозрении в совершении преступления. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.
Правоохранители установили, что налоговик систематически требовал деньги с местных предпринимателей за уменьшение штрафных санкций за нарушения, выявленные во время плановых проверок. "Цена вопроса" колебалась в зависимости от размера установленных штрафных санкций, которые должны быть наложены на предприятие.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте после получения очередной неправомерной выгоды в размере двухсот пятидесяти тысяч гривен. В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщал УНН, Военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины 3 марта, совместно со следователями СБ Украины по оперативному сопровождению ГВ БКОП УСБУ, ГУ ДФС в Запорожской области во взяточничестве разоблачен начальник отдела аудита одной из налоговых инспекций Главного управления ДФС в Запорожской области.