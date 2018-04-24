Затриманого в Криму харків'янина відвезли зі спецприймальника в невідомому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Затриманого ФСБ після перетину адмінкордону з анексованим Росією Кримом харків’янина Олександра Стешенка відвезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адмінпокарання, в невідомому напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
Як вказано у повідомленні, 24 квітня Стешенка мали випустити із спецприймальника, зустрічати харків’янина прибули адвокати.
Вони сподіваються, що білий мікроавтобус, який перехопив Стешенка, виїхав на адмінкордон між Кримом і материковою Україною.
Напередодні кримський адвокат Едем Семедляєв повідомив, що зниклий після перетину адміністративного кордону з Кримом Стешенко знайшовся в кримському спецприймальнику для адміністративно затриманих.
Як повідомляв УНН, Україна направила ноту РФ із вимогою повідомити місце перебування харків’янина Олександра Стешенка, якого затримали при в’їзді в окупований Крим.