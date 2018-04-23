Україна направила ноту РФ: вимагає повідомити місце перебування харків'янина Стешенка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Україна направила ноту РФ із вимогою повідомити місце перебування харків'янина Олександра Стешенка, якого затримали при в'їзді в окупований Крим. Про це у Twitter повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.
“У зв’язку із затриманням О.Стешенка при в’їзді в окупований Крим надіслали ноту РФ з вимогою повідомити причини затримання і місце його перебування”, — написала Беца.
Раніше матір Стешенка повідомила проекту “Крим SOS”, що російські силовики затримали харків’янина Олександра Стешенка на пункті пропуску “Чонгар” під час в’їзду до анексованого Росією Криму.
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За даними активістів, 11 квітня Стешенко зателефонував матері і повідомив, що російські правоохоронці на “Чонгарі” “засумнівалися в його схожості з фото в паспорті”.
Матір розповіла, що її син не брав участі в збройному конфлікті на Донбасі, “не активіст, не волонтер”.