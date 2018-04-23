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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина направила ноту РФ: требует сообщить местонахождение харьковчанина Стешенко

Киев • УНН

 • 19250 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украина направила ноту РФ с требованием сообщить местонахождение харьковчанина Александра Стешенко, которого задержали при въезде в оккупированный Крым. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.

Украина направила ноту РФ: требует сообщить местонахождение харьковчанина Стешенко

“В связи с задержанием А.Стешенко при въезде в оккупированный Крым прислали ноту РФ с требованием сообщить причины задержания и место его нахождения”, — написала Беца.

Ранее мать Стешенко сообщила проекту “Крым SOS”, что российские силовики задержали харьковчанина Александра Стешенко на пункте пропуска “Чонгар” при въезде в аннексированный Россией Крым.

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По данным активистов, 11 апреля Стешенко позвонил матери и сообщил, что российские правоохранители на “Чонгаре” “усомнились в его сходстве с фото в паспорте”.

Мать рассказала, что ее сын не участвовал в вооруженном конфликте на Донбассе, “не активист, не волонтер”.

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