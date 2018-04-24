Задержанного в Крыму харьковчанина увезли из спецприемника в неизвестном направлении

Как указано в сообщении, 24 апреля Стешенко должны были выпустить из спецприемника, встречать харьковчанина прибыли адвокаты.

Они надеются, что белый микроавтобус, который перехватил Стешенко, выехал на админграницу между Крымом и материковой Украиной.

Накануне крымский адвокат Эдем Семедляев сообщил, что пропавший после пересечения административной границы с Крымом Стешенко нашелся в крымском спецприемнике для административно задержанных.

Как сообщал УНН, Украина направила ноту РФ с требованием сообщить местонахождение харьковчанина Александра Стешенко, которого задержали при въезде в оккупированный Крым.