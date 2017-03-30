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Затриманого в Криму активіста Б.Аділова помістили в ізолятор

Затриманого в Криму активіста Б.Аділова помістили в ізолятор

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Затриманий біля Верховного суду окупованого Криму кримськотатарський активіст Бєлял Аділов перебуває в ізоляторі тимчасового утримання, ймовірно, сьогодні йому буде обиратись запобіжний захід. Про це в ефірі "112 Україна" сказав голова ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв, передає УНН.

“Він зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, і, скоріше за все, сьогодні йому буде обиратися запобіжний захід. Ніяких ілюзій ми не маємо. Якщо людину затримують в Криму, якщо його доставляють в ізолятор, то, як правило, потім обирається запобіжний захід”, — повідомив З.Смедляєв.

Він також повідомив. що активісту інкримінують погрозу представнику влади. Нібито 15 жовтня під час зйомок затримання так званої “Сімферопольської п’ятірки” активіст погрожував поліцейським.

“Аділову інкримінують загрозу представникові влади. Можна сказати, що прав людини в Криму немає”, — заявив він.

Нагадаємо, кримського татарина викрали біля Верховного суду окупованого Криму.

Українські Національні Новини

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