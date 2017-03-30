Задержанного в Крыму активиста Б.Адилова поместили в изолятор

“Он сейчас находится в изоляторе временного содержания, и, скорее всего, сегодня ему будет избираться мера пресечения. Никаких иллюзий мы не имеем. Если человека задерживают в Крыму, если его доставляют в изолятор, то, как правило, потом избирается мера пресечения”, — сообщил З.Смедляев.

Он также сообщил, что активисту инкриминируют угрозу представителю власти. Якобы 15 октября во время съемок задержания так называемой “Симферопольского пятерки” активист угрожал полицейским.

“Адилову инкриминируют угрозу представителю власти. Можно сказать, что прав человека в Крыму нет”, - заявил он.

Напомним, крымского татарина похитили у Верховного суда оккупированного Крыма.