Задержанного в Крыму активиста Б.Адилова поместили в изолятор

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 28297 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101398 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116829 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175650 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128630 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124025 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116698 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106433 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107479 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103894 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Задержанного в Крыму активиста Б.Адилова поместили в изолятор

Задержанного в Крыму активиста Б.Адилова поместили в изолятор

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Задержанный у Верховного суда оккупированного Крыма крымскотатарский активист Белял Адилов находится в изоляторе временного содержания, вероятно, сегодня ему будет избираться мера пресечения. Об этом в эфире "112 Украина" сказал председатель ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев, передает УНН.

“Он сейчас находится в изоляторе временного содержания, и, скорее всего, сегодня ему будет избираться мера пресечения. Никаких иллюзий мы не имеем. Если человека задерживают в Крыму, если его доставляют в изолятор, то, как правило, потом избирается мера пресечения”, — сообщил З.Смедляев.

Он также сообщил, что активисту инкриминируют угрозу представителю власти. Якобы 15 октября во время съемок задержания так называемой “Симферопольского пятерки” активист угрожал полицейским.

“Адилову инкриминируют угрозу представителю власти. Можно сказать, что прав человека в Крыму нет”, - заявил он.

Напомним, крымского татарина похитили у Верховного суда оккупированного Крыма.

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