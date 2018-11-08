Затриманого кримського татарина відпустили після кількагодинного допиту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Окупаційна влада Криму після кількагодинного допиту відпустила затриманого сьогодні вранці кримського татарина Абляліма Аблямітова. Про це в Facebook інформує співтовариство "Кримська солідарність", передає УНН.
"Абляліма Аблямітова відпустили. Стало відомо, що він перебував в управлінні МВС", - йдеться в повідомленні.
У той же час автори повідомлення про долю дружини Аблямітова, яку відвезли з ним разом, нічого не згадують.
Як повідомляв УНН, сьогодні о 7-й годині ранку надійшли повідомлення про те, що в смт Азовське (Джанкойський район), вул.Комсомольська 16, в будинку Халіла Аблямітова проходить обшук. Обшук почався о 6:00 ранку, проводився на всій території будинку та двору.
Після обшуку співробітники силових структур відвезли Абляліла Аблямітова в невідомому напрямку. Також відвезли дружину Абляліма, Айджан.