Задержанного крымского татарина отпустили после допроса в несколько часов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Оккупационные власти Крыма после допроса в несколько часов отпустили задержаного сегодня утром крымского татарина Аблялима Аблямитова. Об этом в Facebook информирует сообщество “Крымская солидарность”, передает УНН.
“Аблялима Аблямитова отпустили. Стало известно, что он находился в управлении МВД”, — говорится в сообщении.
В тоже время авторы сообщения о судьбе жены Аблямитова, которую увезли с ним вместе, ничего не упоминают.
Как сообщал УНН, сегодня в 7 часов утра поступили сообщения о том, что в пгт Азовское (Джанкойский район), ул.Комсомольская 16, в доме Халила Аблямитова проходит обыск. Обыск начался в 6:00 утра, проводился на всей территории дома и двора.
После обыска сотрудники силовых структур увезли Аблялима Аблямитова в неизвестном направлении. Также увезли супругу Аблялима, Айджан.