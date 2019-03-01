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Затримано співробітника колонії, який обіцяв сприяти в пом’якшенні умов ув’язнення

Затримано співробітника колонії, який обіцяв сприяти в пом’якшенні умов ув’язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Начальника відділення соціально-психологічної служби колонії у Кривому Розі затримано на хабарі за сприяння в пом’якшенні умов відбування покарання одному з ув’язнених колонії. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Співробітник колонії вимагав та одержав 3 тисячі гривень від батька одного з ув'язнених за те, що підготує документи з якими в’язня переведуть з виправної колонії до колонії поселення.

Триває досудове розслідування за ч.3 ст.368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). 

Як повідомляв УНН, на Київщині у виправній колонії виявлено грубі порушення прав засуджениних. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Засудженим Бориспільської колонії заборгували зарплати на півмільйона гривень

Як повідомляв УНН, заступник начальника колонії вимагав хабар за пом'якшення режиму.

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