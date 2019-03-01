Задержан сотрудник колонии, который обещал оказать содействие в смягчении условий заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Начальника отделения социально-психологической службы колонии в Кривом Роге задержали на взятке за содействие в смягчении условий отбывания наказания одному из заключенных колонии. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Сотрудник колонии требовал и получил 3000 гривен от отца одного из заключенных за то, что подготовит документы с которыми заключенного переведут из исправительной колонии в колонию поселения.
Продолжается досудебное расследование по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Как сообщал УНН, в Киевской области в исправительной колонии выявлены грубые нарушения прав засуджениних.
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Как сообщал УНН, заместитель начальника колонии требовал взятку за смягчение режима.