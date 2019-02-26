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На Київщині у виправній колонії виявлено грубі порушення прав засуджених

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Прокуратурою проведено раптову перевірку в Бучанській виправній колонії № 85. Звільнено трьох засуджених, незаконно поміщених в дисциплінарний ізолятор. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Прокуратурою Київської області за результатами раптової перевірки в державній установі "Бучанська виправна колонія (№ 85)" виявлено грубі порушення прав засуджених при їх поміщенні в дисциплінарний ізолятор.

Так, адміністрацією колонії безпідставно притягнуто 3 засуджених до відповідальності у вигляді поміщення в дисциплінарний ізолятор. Водночас, працівники установи не встановили в їх діях усіх ознак дисциплінарного проступку та причин, у зв’язку з чим необхідна була їх ізоляція. Крім того, вони утримувались в камерах ізолятора, які не відповідають вимогам санітарії.

Реагуючи на вказані порушення, прокуратурою області негайно їх звільнено.

На даний час, вирішується питання про притягнення винних посадових осіб колонії до дисциплінарної відповідальності.

Як повідомляв УНН, заступник начальника колонії вимагав хабар за пом'якшення режиму

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