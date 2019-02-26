В Киевской области в исправительной колонии выявлены грубые нарушения прав осужденных

Прокуратурой Киевской области по результатам внезапной проверки в государственном учреждении "Бучанска исправительная колония (№ 85)" выявлены грубые нарушения прав осужденных при их помещении в дисциплинарный изолятор.

Так, администрацией колонии безосновательно привлечено 3 осужденных к ответственности в виде помещения в дисциплинарный изолятор. В то же время, работники учреждения не установили в их действиях всех признаков дисциплинарного проступка и причин, в связи с чем необходима была их изоляция. Кроме того, они содержались в камерах изолятора, которые не отвечают требованиям санитарии.

Реагируя на указанные нарушения, прокуратурой области немедленно они освобождены.

В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц колонии к дисциплинарной ответственности.



Как сообщал УНН, заместитель начальника колонии требовал взятку за смягчение режима.