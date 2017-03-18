Затримано родичів чоловіка, що влаштував стрілянину в аеропорту "Орлі"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Працівники французької поліції взяли під варту батька і брата чоловіка, застреленого в аеропорту "Орлі" після нападу на військовослужбовців. Про це УНН повідомляє із посиланням на Le Figaro.
Метою затримання є перевірка на предмет наявності потенційно небезпечних осіб в оточенні загиблого.
“Типова процедура для перевірки оточення нападника”, — йдеться у матеріалі видання.
За даними слідчих, чоловік спочатку рано вранці викрав авто, потім поранив співробітника поліції, який зупинив його автомобіль для перевірки документів на північ від Парижа. Потім він прибув в Орлі і якийсь час ішов за трьома військовими — двома чоловіками і жінкою, що патрулювали аеропорт. Потім чоловік схопив жінку за шию і спробував відібрати у неї автомат. Нападника, якому вдалося захопити зброю в південному терміналі аеропорту, було застрелено в одному із магазинів.
Наразі роботу західного терміналу аеропорту відновлено, а щодо південного терміналу — то там пасажирів попередили про затримку із відновленням роботи аеропорту.
Нагадаємо, сьогодні у Франції в аеропорту “Орлі” безпекові служби застрелили чоловіка, який відібрав зброю у військового.