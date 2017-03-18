Задержали родственников мужчины, устроившего стрельбу в аэропорту "Орли"

Целью задержания является проверка на предмет наличия потенциально опасных лиц в окружении погибшего.

"Типичная процедура для проверки окружения нападающего", - говорится в материале издания.

По данным следователей, мужчина сначала рано утром угнал авто, потом ранил сотрудника полиции, который остановил его автомобиль для проверки документов к северу от Парижа. Затем он прибыл в Орли и некоторое время шел за тремя военными - двумя мужчинами и женщиной, которые патрулировали аэропорт. Затем мужчина схватил женщину за шею и попытался отобрать у нее автомат. Нападающий, которому удалось захватить оружие в южном терминале аэропорта, был застрелен в одном из магазинов.

Сейчас работа западного терминала аэропорта восстановлена, а относительно южного терминала - то там пассажиров предупредили о задержке с восстановлением работы аэропорта.

Напомним, сегодня во Франции в аэропорту "Орли" оборонные службы застрелили мужчину, который отобрал оружие у военного.