Затримано поліцейського на хабарі 2 тис. доларів

КИЇВ. 16 лютого. УНН. У суботу, 16 лютого 2019 року у місті Києві затримано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 2 тис. доларів США слідчого Ірпінського відділу поліціі ГУ НП у Київській області. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.