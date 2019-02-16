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Затримано поліцейського на хабарі 2 тис. доларів

Затримано поліцейського на хабарі 2 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. У суботу, 16 лютого 2019 року у місті Києві затримано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 2 тис. доларів США слідчого Ірпінського відділу поліціі ГУ НП у Київській області. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Вказані кошти поліцейський зажадав отримати від громадянина за повернення вилученого раніше автомобіля.

Під час отримання неправомірної вигоди поліцейського затримали на території м. Ірпінь в порядку ст. 208 КПК України за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Вирішується питання повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.
Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН, у Запоріжжі на отриманні хабара спіймали двох службових осіб

Українські Національні Новини

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