Затримано поліцейського на хабарі 2 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У суботу, 16 лютого 2019 року у місті Києві затримано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 2 тис. доларів США слідчого Ірпінського відділу поліціі ГУ НП у Київській області. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
Вказані кошти поліцейський зажадав отримати від громадянина за повернення вилученого раніше автомобіля.
Під час отримання неправомірної вигоди поліцейського затримали на території м. Ірпінь в порядку ст. 208 КПК України за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
Вирішується питання повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.
Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, у Запоріжжі на отриманні хабара спіймали двох службових осіб.