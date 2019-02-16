Задержано полицейского на взятке 2 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В субботу, 16 февраля 2019 года в городе Киеве задержали на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в сумме 2 тыс. долларов США следователя Ирпенского отдела полиции ГУ ЧП в Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Указанные средства полицейский потребовал получить от гражданина за возвращение изъятого ранее автомобиля.
При получении неправомерной выгоды полицейского задержали на территории г. Ирпень в порядке ст. 208 УПК Украины при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Решается вопрос сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, в Запорожье на получении взятки поймали двух должностных лиц.