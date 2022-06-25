Затримано киянина, що організував схему продажу неякісних бронежилетів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Затримано мешканця столиці, який організував продаж військових товарів неналежної якості. Товар збував і волонтерам, що допомагають ЗСУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Київської міської прокуратури.
У ході багатоетапної операції викрито зловмисника, який організував збут недоброякісних бронежилетів, у тому числі представникам волонтерських організацій, що займаються допомогою ЗСУ (ч. 3 ст. 190 КК України).
Деталі
У межах досудового розслідування встановлено, що продаж військових товарів неналежної якості організував мешканець Києва, який залучив до протиправної схеми інших громадян України в якості пособників.
«Зловмисники через соціальні мережі та месенджери рекламували продаж бронежилетів, що відносяться до 5 класу захисту та начебто містять бронепластини з високоякісної заводської сталі.
За кожен «бронежилет» ділки отримували від 10 000 до 16 000 тисяч гривень», - повідомили у прокуратурі.
Правоохоронці встановили, що в дійсності елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків.
За результатами багаторівневої спецоперації та безпосередньо у ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, які до неї причетні.