Задержан киевлянин, организовавший схему продажи некачественных бронежилетов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Задержан житель столицы, организовавший продажу военных товаров ненадлежащего качества. Товар сбывал и волонтерам, помогающим ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Киевской городской прокуратуры.
В ходе многоэтапной операции разоблачен злоумышленник, организовавший сбыт недоброкачественных бронежилетов, в том числе представителям волонтерских организаций, занимающихся помощью ВСУ (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
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В рамках досудебного расследования установлено, что продажа военных товаров ненадлежащего качества организовал житель Киева, который привлек к противоправной схеме других граждан Украины в качестве пособников.
«Злоумышленники через социальные сети и мессенджеры рекламировали продажу бронежилетов, относящихся к 5 классу защиты и содержащие бронепластины из высококачественной заводской стали.
За каждый «бронежилет» дельцы получали от 10 000 до 16 000 тысяч гривен», - сообщили в прокуратуре.
Стражи порядка установили, что в действительности элементы защиты были изготовлены кустарным способом с использованием низкокачественных металлических пластин, не соответствующих заявленным стандартам качества, простреливаются пулями и неэффективны даже от обломков.
По результатам многоуровневой спецоперации и непосредственно в ходе контроля за совершением преступления организатор схемы задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.
В настоящее время лицу сообщено о подозрении и избрано меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой.
Продолжаются безотлагательные следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.