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Затримано киян, яких підозрюють у викрадені меморіальної дошки Лесі Українки

Затримано киян, яких підозрюють у викрадені меморіальної дошки Лесі Українки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Поліція затримала, а суд взяв під нічний домашній арешт двох киян, які вкрали у столиці меморіальну дошку поетесі Лесі українки. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“Правопорушники забрали бронзовий бюст, розбили його на шматки та поступово здавали як металобрухт. Речові докази вилучені. На час слідства суд обрав їм домашній арешт. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко, правоохоронці провели цілий комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали за підозрою у скоєнні правопорушення двох мешканців Святошинського району, один із яких раніше судимий за грабіж та зберігання наркотиків.

“Ми встановили, що 33-річний та 32-річний кияни викрали меморіальну дошку, розбили її на маленькі шматки та здавали їх у пункти прийому металобрухту. Одну частку дошки ми вилучили і долучили до кримінального провадження як речовий доказ. Чоловікам вже оголосили підозри у скоєнні злочину за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — це крадіжка, вчинена у великих розмірах”, — сказав Крищенко.

“За рішенням суду на час розслідування зловмисникам обраний запобіжний захід — домашній арешт. Одному із них — цілодобовий, другому — від 22:00 до 06:00. За вчинене чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі”, — зазначили у поліції.

Нагадаємо, на початку березня від співробітника музею надійшло повідомлення про те, що з фасаду будівлі на вулиці Саксаганського зник бюст Лесі Українки.

Пізніше стало відомо, що київські правоохоронці відкрили провадження за фактом крадіжки бюсту Лесі Українки з фасаду будівлі Музею Лесі Українки у столиці.

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