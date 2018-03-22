Задержаны киевляне, которых подозревают в похищении мемориальной доски Леси Украинки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Полиция задержала, а суд взял под ночной домашний арест двух киевлян, которые украли в столице мемориальную доску поэтессе Лесе Украинки. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"Правонарушители забрали бронзовый бюст, разбили его на куски и постепенно сдавали как металлолом. Вещественные доказательства изъяты. На время следствия суд избрал им домашний арест. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко, правоохранители провели целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали по подозрению в совершении правонарушения двух жителей Святошинского района, один из которых ранее судимый за грабеж и хранение наркотиков.
"Мы установили, что 33-летний и 32-летний киевляне похитили мемориальную доску, разбили ее на маленькие куски и сдавали их в пункты приема металлолома. Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства. Мужчинам уже объявили подозрения в совершении преступления по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - это кража, совершенная в крупных размерах", - сказал Корищенко.
"По решению суда на время расследования злоумышленникам избрана мера пресечения - домашний арест. Одному из них - круглосуточный, второму - с 22:00 до 06:00. За совершенное мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы", - отметили в полиции.
Напомним, в начале марта от сотрудника музея поступило сообщение о том, что с фасада здания на улице Саксаганского исчез бюст Леси Украинки.
Позже стало известно, что киевские правоохранители открыли производство по факту кражи бюста Леси Украинки с фасада здания Музея Леси Украинки в столице.