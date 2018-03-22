Задержаны киевляне, которых подозревают в похищении мемориальной доски Леси Украинки

КИЕВ. 22 марта. УНН. Полиция задержала, а суд взял под ночной домашний арест двух киевлян, которые украли в столице мемориальную доску поэтессе Лесе Украинки. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.