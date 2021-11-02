Росія: затримано детективів, які допомагали Навальному у розслідуваннях

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Згідно з наданими відомостями, затримані Петро Катков, Олександр Зеленцов та Ігор Зайцев, використовуючи, зокрема, фальшиві документи співробітників поліції, займалися пошуком даних приватних осіб у даркнеті, за що отримували гонорари.

Чоловіків звинувачують у підробці документів та порушенні таємниці телефонних переговорів. Затримані стверджують, що не знали, на замовлення кого вони збирали інформацію.

Журналісти зібрали компромат на вісім оперативників ФСБ

За даними інтернет-видання Baza, фігуранти, які відкрили в 2020 році детективне агентство, отримали білінги співробітників ФСБ, яких Навальний звинувачував у своєму отруєнні, а також дізналися їх номери телефонів.

Згідно інформації співробітників The Insider, Bellingcat, CNN та Der Spiegel, оприлюдненої за результатами проведеного ними журналістського розслідування наприкінці 2020 року, до отруєння Навального можуть бути причетні вісім оперативників ФСБ, які з 2017 вели стеження за ним. Вони ж пішли за політиком до Томська, де він перебував перед тим, як йому стало погано.

Після цього Навальний оприлюднив запис телефонної розмови з одним із фігурантів розслідування Костянтином Кудрявцевим, під час якого той фактично зізнався у своїй участі в операції з отруєння російського опозиціонера.