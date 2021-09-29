Розслідування Bellingcat і CNN про отруєння Навального отримало премію "Еммі"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Спільне розслідування групи Bellingcat і CNN про отруєння Олексія Навального отримало новинну і документальну премію “Еммі” за видатний дослідний репортаж у випуску новин. Про це УНН повідомляє з посиланням на Twitter премії.
Цитата
“Премія Еммі „за видатний дослідний репортаж у випуску новин присуджується“ розслідуванню CNN/Bellingcat у справі про отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального”, — говориться в повідомленні.
Контекст
Навальний відчув себе погано під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня. Лайнер екстрено посадили в Омську, опозиціонера госпіталізували. Через два дні його перевезли до Берліна, де він пройшов лікування. Німецькі експерти заявили, що Навальний був отруєний речовиною з групи бойових отрут “Новачок”, влада закликала провести розслідування.
У Москві на це відповідали, що при обстеженні пацієнта в Омську російські лікарі не виявили слідів отрут в його організмі, а в якості основної версії події розглядали порушення обміну речовин.
Доповнення
У грудні 2020 року було опубліковано спільне розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel, які встановили імена та звання співробітників ФСБ, які отруїли Навального “Новачком”.
Пізніше журналісти з’ясували, що ті ж співробітники ФСБ Росії, причетні до отруєння Олексія Навального, зробили дві спроби отруєння російського політика і журналіста, колишнього радника Бориса Нємцова, Володимира Кара-Мурзи.