Розслідування Bellingcat і CNN про отруєння Навального отримало премію "Еммі"

Цитата

“Премія Еммі „за видатний дослідний репортаж у випуску новин присуджується“ розслідуванню CNN/Bellingcat у справі про отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального”, — говориться в повідомленні.

Контекст

Навальний відчув себе погано під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня. Лайнер екстрено посадили в Омську, опозиціонера госпіталізували. Через два дні його перевезли до Берліна, де він пройшов лікування. Німецькі експерти заявили, що Навальний був отруєний речовиною з групи бойових отрут “Новачок”, влада закликала провести розслідування.

У Москві на це відповідали, що при обстеженні пацієнта в Омську російські лікарі не виявили слідів отрут в його організмі, а в якості основної версії події розглядали порушення обміну речовин.

Доповнення

У грудні 2020 року було опубліковано спільне розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel, які встановили імена та звання співробітників ФСБ, які отруїли Навального “Новачком”.

Пізніше журналісти з’ясували, що ті ж співробітники ФСБ Росії, причетні до отруєння Олексія Навального, зробили дві спроби отруєння російського політика і журналіста, колишнього радника Бориса Нємцова, Володимира Кара-Мурзи.