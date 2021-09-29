Расследование Bellingcat и CNN об отравлении Навального получило премию "Эмми"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Совместное расследование группы Bellingcat и CNN об отравлении Алексея Навального получило новостную и документальную премию “Эмми” за выдающийся исследовательский репортаж в выпуске новостей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Twitter премии.
Цитата
“Премия Эмми „за выдающийся исследовательский репортаж в выпуске новостей присуждается“ расследованию CNN/Bellingcat по делу об отравлении лидера российской оппозиции Алексея Навального”, — говориться в сообщении.
Контекст
Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня его перевезли в Берлин, где он прошел лечение. Немецкие эксперты заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы боевых ядов “Новичок”, власти призвали провести расследование.
В Москве на это отвечали, что при обследовании пациента в Омске российские врачи не обнаружили следов ядов в его организме, а в качестве основной версии произошедшего рассматривали нарушение обмена веществ.
Дополнение
В декабре 2020 года было опубликовано совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel, которые установили имена и звания сотрудников ФСБ, которые отравили Навального “Новичком”.
Позже журналисты выяснили, что те же сотрудники ФСБ России, причастные к отравлению Алексея Навального, сделали две попытки отравления российского политика и журналиста, бывшего советника Бориса Немцова, Владимира Кара-Мурзы.