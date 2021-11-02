Россия: задержаны детективы, помогавшие Навальному в расследованиях

Детали

Согласно предоставленным сведениям, задержанные Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев, используя, в частности, фальшивые документы сотрудников полиции, занимались поиском данных частных лиц в даркнете, за что получали гонорары.

Мужчин обвиняют в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров. Задержанные утверждают, что не знали, по заказу кого они собирали информацию.

Журналисты собрали компромат на восемь оперативников ФСБ

По данным интернет-издания Baza, фигуранты, которые открыли в 2020 году детективное агентство, получили биллинги сотрудников ФСБ, которых Навальный обвинял в своем отравлении, а также узнали их номера телефонов.

Согласно информации сотрудников The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, обнародованном по результатам проведенного ими журналистского расследования в конце 2020 года, к отравлению Навального могут быть причастны восемь оперативников ФСБ, которые с 2017 года вели слежку за ним. Они же пошли за политиком в Томск, где он находился перед тем, как ему стало плохо.

После этого Навальный обнародовал запись телефонного разговора с одним из фигурантов расследования Константином Кудрявцевым, во время которого тот фактически признался в своем участии в операции по отравлению российского оппозиционера.