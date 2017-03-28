Затримано чоловіка, який з ножем кинувся на бійця добробата у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. За клопотанням Київської місцевої прокуратури №10 29-річного уродженця Одеської області, який минулого року у Києві з ножем напав на бійця добровольчого батальйону, заарештовано без права на заставу. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Встановлено, що 5 вересня 2016 року, знаходячись біля підземного переходу на проспекті Перемоги зловмисник побачив військовослужбовця, вдягнутого у форму добровольчого батальйону ОУН, та з мотивів особистої неприязні, несподівано для потерпілого наніс йому не менше чотирьох ударів ножем в ділянки життєво важливих органів.
Поки очевидці надавали першу допомогу потерпілому, нападнику вдалося втекти.
За результатами оперативно-розшукових заходів вказаного чоловіка, який виявився прихильником “руського миру”, було затримано в м. Кам’янське Дніпровської області.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та за клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.