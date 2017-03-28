Задержан мужчина, который с ножом бросился на бойца добробата в столице

Установлено, что 5 сентября 2016 года, находясь возле подземного перехода на проспекте Победы злоумышленник увидел военнослужащего, одетого в форму добровольного батальона ОУН, и по мотивам личной неприязни, неожиданно для потерпевшего нанес ему не менее четырех ударов ножом в участки жизненно важных органов.

Пока очевидцы оказывали первую помощь пострадавшему, нападавшему удалось скрыться.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий указанного мужчины, который оказался сторонником "русского мира", был задержан в г. Каменское Днепровской области.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и по ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.