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Затримано 11 «патріотів», які намагалися незаконно перетнути держкордон на Закарпатті

Затримано 11 «патріотів», які намагалися незаконно перетнути держкордон на Закарпатті

Київ • УНН

 • 540991 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Впродовж доби було затримано 11 чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути держкордон на Закарпатті. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.

Цитата

«Одинадцять чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути держрубіж, затримали впродовж доби прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що двох осіб разом із переправником зупинили прикордонники відділення «Велика Бийгань», у ході реалізації інформації, що надійшла від оперативників загону. Двоє чоловіків з Одещини мали намір за допомогою закарпатця незаконно потрапити до Угорщини.

«У прикордоння їх привіз 48-річний мешканець села Дийда, який пообіцяв організувати одеситам безперешкодний перетин кордону. Усіх трьох чоловіків затримали», - зазначається в повідомленні.

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В ДПСУ повідомляють, що ще одного українця, який намагався незаконно потрапити в Угорщину, затримали прикордонники відділу «Лужанка». Затриманим виявився житель Закарпаття.

«Одного киянина та трьох жителів Сумщини зупинили неподалік від українсько-румунського кордону прикордонні наряди відділення «Велятино». Двох чоловіків зупинили у прикордонні військовослужбовці відділу «Тячів». Щоб незаконно перетнути кордон з Румунією, один із затриманих прибув з Дніпропетровщини, інший з Харківщини», - інформує ДПСУ.

Окрім того, ще один порушник прибув на Закарпаття з Івано-Франківщини. Чоловік також планував потрапити в Румунію. Його затримав прикордонний наряд відділу «Ділове».

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«Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», склали протоколи, справи скерували до суду», - йдеться в повідомленні.

Про виявлення у діях одного із затриманих ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

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