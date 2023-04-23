Затримано 11 «патріотів», які намагалися незаконно перетнути держкордон на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Впродовж доби було затримано 11 чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути держкордон на Закарпатті. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
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«Одинадцять чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути держрубіж, затримали впродовж доби прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що двох осіб разом із переправником зупинили прикордонники відділення «Велика Бийгань», у ході реалізації інформації, що надійшла від оперативників загону. Двоє чоловіків з Одещини мали намір за допомогою закарпатця незаконно потрапити до Угорщини.
«У прикордоння їх привіз 48-річний мешканець села Дийда, який пообіцяв організувати одеситам безперешкодний перетин кордону. Усіх трьох чоловіків затримали», - зазначається в повідомленні.
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В ДПСУ повідомляють, що ще одного українця, який намагався незаконно потрапити в Угорщину, затримали прикордонники відділу «Лужанка». Затриманим виявився житель Закарпаття.
«Одного киянина та трьох жителів Сумщини зупинили неподалік від українсько-румунського кордону прикордонні наряди відділення «Велятино». Двох чоловіків зупинили у прикордонні військовослужбовці відділу «Тячів». Щоб незаконно перетнути кордон з Румунією, один із затриманих прибув з Дніпропетровщини, інший з Харківщини», - інформує ДПСУ.
Окрім того, ще один порушник прибув на Закарпаття з Івано-Франківщини. Чоловік також планував потрапити в Румунію. Його затримав прикордонний наряд відділу «Ділове».
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«Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», склали протоколи, справи скерували до суду», - йдеться в повідомленні.
Про виявлення у діях одного із затриманих ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.