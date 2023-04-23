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Задержаны 11 "патриотов", которые пытались незаконно пересечь госграницу на Закарпатье

Задержаны 11 "патриотов", которые пытались незаконно пересечь госграницу на Закарпатье

Киев • УНН

 • 540989 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В течение суток были задержаны 11 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь госграницу на Закарпатье. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.

Цитата

«Одиннадцать мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь госграницу, задержали в течение суток пограничники Мукачевского отряда на Закарпатье», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что двух человек вместе с переправщиком остановили пограничники отделения «Большая Быйгань», в ходе реализации информации, поступившей от оперативников отряда. Двое мужчин из Одесской области намеревались с помощью закарпатца незаконно попасть в Венгрию.

«В приграничье их привез 48-летний житель села Дыйда, который пообещал организовать одесситам беспрепятственное пересечение границы. Всех троих мужчин задержали», - отмечается в сообщении.

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В ГПСУ сообщают, что еще одного украинца, который пытался незаконно попасть в Венгрию, задержали пограничники отдела «Лужанка». Задержанным оказался житель Закарпатья.

«Одного киевлянина и трех жителей Сумщины остановили неподалеку от украинско-румынской границы пограничные наряды отделения «Велятино». Двух мужчин остановили в пограничные военнослужащие отдела «Тячев». Чтобы незаконно пересечь границу с Румынией, один из задержанных прибыл из Днепропетровской области, другой из Харьковской», - информирует ГПСУ.

Кроме того, еще один нарушитель прибыл в Закарпатье из Ивано-Франковской области. Мужчина также планировал попасть в Румынию. Его задержал пограничный наряд отдела «Деловое».

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«В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», составили протоколы, дела направили в суд», - говорится в сообщении.

Об обнаружении в действиях одного из задержанных признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ, пограничники направили сообщение в Нацполицию.

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