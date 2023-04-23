Задержаны 11 "патриотов", которые пытались незаконно пересечь госграницу на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В течение суток были задержаны 11 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь госграницу на Закарпатье. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.
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«Одиннадцать мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь госграницу, задержали в течение суток пограничники Мукачевского отряда на Закарпатье», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что двух человек вместе с переправщиком остановили пограничники отделения «Большая Быйгань», в ходе реализации информации, поступившей от оперативников отряда. Двое мужчин из Одесской области намеревались с помощью закарпатца незаконно попасть в Венгрию.
«В приграничье их привез 48-летний житель села Дыйда, который пообещал организовать одесситам беспрепятственное пересечение границы. Всех троих мужчин задержали», - отмечается в сообщении.
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В ГПСУ сообщают, что еще одного украинца, который пытался незаконно попасть в Венгрию, задержали пограничники отдела «Лужанка». Задержанным оказался житель Закарпатья.
«Одного киевлянина и трех жителей Сумщины остановили неподалеку от украинско-румынской границы пограничные наряды отделения «Велятино». Двух мужчин остановили в пограничные военнослужащие отдела «Тячев». Чтобы незаконно пересечь границу с Румынией, один из задержанных прибыл из Днепропетровской области, другой из Харьковской», - информирует ГПСУ.
Кроме того, еще один нарушитель прибыл в Закарпатье из Ивано-Франковской области. Мужчина также планировал попасть в Румынию. Его задержал пограничный наряд отдела «Деловое».
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«В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», составили протоколы, дела направили в суд», - говорится в сообщении.
Об обнаружении в действиях одного из задержанных признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ, пограничники направили сообщение в Нацполицию.