Затримання українців у Білорусі: Денісова звернулася до Мінська, просить допомоги ООН та ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У зв’язку з затриманням громадян України в Республіці Білорусь Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови Комісії щодо прав людини, національних відносин і засобів масової інформації Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь Андрія Наумовича, а також закликала представників ООН, ОБСЄ та МКЧХ сприяти забезпеченню правового захисту затриманим. Про це у Telegram-каналі повідомляє Офіс Омбудсмена, передає УНН.
“Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до Голови Комісії з прав людини, національним відносинам і засобам масової інформації Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь Андрія Наумовича з проханням забезпечити належний правовий захист двом затриманим під час акцій масового протесту у Білорусі українським волонтерам Євгену Васильєву та Костянтину Рєуцькому, а також двом іншим громадянам України — Оксані Альошиній та хлопцю, чиє ім’я наразі не розголошують”, — повідомили в офісі.
Зазначається, що Омбудсмен також “закликала Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, президента Міжнародного комітету Червоного хреста Петера Маурера, голову ОБСЄ Еді Раму та інші міжнародні правозахисні організації сприяти забезпеченню правового захисту затриманим громадянам України”.
“Одразу після затримання звернулась до надзвичайного і повноваженого посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима з проханням встановити їх місцезнаходження та перевірити, чи застосовувалась до громадян України фізична сила або психологічний тиск з боку правоохоронних органів Білорусі”, — зазначила Денісова.
Вона наголосила, що, відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, влада Білорусі повинна негайно після затримання повідомити дипломатичних представників України про місцезнаходження українських громадян та надати доступ для безпосереднього спілкування з ними.
Як повідомляв УНН, станом на 16:00 місцеперебування затриманих напередодні в Мінську українських волонтерів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва залишалося невідомим, чоловіки майже 24 години не виходять на зв’язок.
Нагадаємо, вчора близько 17:00 співробітники МВС Республіки Білорусь затримали двох волонтерів громадської організації “Восток SOS” — громадян України Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.
Також 13 серпня стало відомо про ще двох затриманих у Білорусі українців.