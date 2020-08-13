Затримання українців у Білорусі: Денісова звернулася до Мінська, просить допомоги ООН та ОБСЄ

ukru
19 березня, 18:42 • 39500 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 84946 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 92047 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113446 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120047 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117301 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152591 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125045 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124746 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123887 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 30539 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 33392 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 38878 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 34122 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 34822 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 82489 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102676 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 84497 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 152590 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117455 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51720 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 59049 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107859 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126118 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125515 перегляди
Актуальне
Затримання українців у Білорусі: Денісова звернулася до Мінська, просить допомоги ООН та ОБСЄ

Затримання українців у Білорусі: Денісова звернулася до Мінська, просить допомоги ООН та ОБСЄ

Київ • УНН

 • 13132 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. У зв’язку з затриманням громадян України в Республіці Білорусь Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови Комісії щодо прав людини, національних відносин і засобів масової інформації Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь Андрія Наумовича, а також закликала представників ООН, ОБСЄ та МКЧХ сприяти забезпеченню правового захисту затриманим. Про це у Telegram-каналі повідомляє Офіс Омбудсмена, передає УНН.

“Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до Голови Комісії з прав людини, національним відносинам і засобам масової інформації Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь Андрія Наумовича з проханням забезпечити належний правовий захист двом затриманим під час акцій масового протесту у Білорусі українським волонтерам Євгену Васильєву та Костянтину Рєуцькому, а також двом іншим громадянам України — Оксані Альошиній та хлопцю, чиє ім’я наразі не розголошують”, — повідомили в офісі.

Зазначається, що Омбудсмен також “закликала Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, президента Міжнародного комітету Червоного хреста Петера Маурера, голову ОБСЄ Еді Раму та інші міжнародні правозахисні організації сприяти забезпеченню правового захисту затриманим громадянам України”.

“Одразу після затримання звернулась до надзвичайного і повноваженого посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима з проханням встановити їх місцезнаходження та перевірити, чи застосовувалась до громадян України фізична сила або психологічний тиск з боку правоохоронних органів Білорусі”, — зазначила Денісова.

Вона наголосила, що, відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, влада Білорусі повинна негайно після затримання повідомити дипломатичних представників України про місцезнаходження українських громадян та надати доступ для безпосереднього спілкування з ними.

Як повідомляв УНН, станом на 16:00 місцеперебування затриманих напередодні в Мінську українських волонтерів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва залишалося невідомим, чоловіки майже 24 години не виходять на зв’язок.

Нагадаємо, вчора близько 17:00 співробітники МВС Республіки Білорусь затримали двох волонтерів громадської організації “Восток SOS” — громадян України Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

Також 13 серпня стало відомо про ще двох затриманих у Білорусі українців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32