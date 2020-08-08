Затримання найманців "Вагнера" у Білорусі: посол РФ вбачає у цьому "провокацію третьої країни"

У бесіді з журналістами в п’ятницю він також зазначив, що “бачить обґрунтованою версію організації цієї провокації як задуму, реалізованого з третьої країни недругами Росії і Білорусі, покликаної ускладнити відносини Москви і Мінська в період підготовки до виборів глави білоруської держави”.

“Співробітники консульського відділу посольства Росії в Білорусі 6-7 серпня провели зустрічі з затриманими під Мінськом 33 громадянами Росії, які як і раніше не розуміють причин свого затримання, як і пред’явлених звинувачень в приготуванні до участі в масових заворушеннях, — сказав посол. — Сьогодні представлені переконливі факти, які підтверджують, що з третьої країни готувалася провокація, націлена на ускладнення відносин Росії і Білорусі”.

За словами Мезенцева, співробітники правоохоронних органів Білорусі “прямолінійно і жорстко” відреагували на прибуття цих людей на територію республіки, при цьому нібито не маючи повної інформації, і не взаємодіючи з російськими колегами.

Він додав, що впевнений в тому, що перевірка Слідчого комітету Росії підтвердить нібито “замовний характер масштабної афери”. Посол переконаний, що організатори з-за кордону планували завдати шкоди співпраці Росії і Білорусі. При цьому дипломат підкреслив, що співробітники СК РФ готові взаємодіяти з білоруськими колегами. Мезенцев переконаний, що в результаті такої роботи з’являться докази нібито непричетності Росії до “провокаційного спектаклю”.

Як сказав дипломат, “справедливим і обґрунтованим в даній ситуації буде швидке звільнення росіян і надання їм можливості повернутися додому”.

“Російська сторона не дозволить собі кроків, які можуть сприяти порушенню громадського порядку і законності, зростання напруженості в братській Білорусі, особливо в передвиборний період”, — зазначив посол.

Додамо, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова обговорила з білоруським колегою екстрадицію бойовиків “Вагнера” в Україну.