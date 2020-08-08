Задержание наемников "Вагнера" в Беларуси: посол РФ видит в этом "провокацию третьей страны"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев убежден, что скорейшее освобождение задержанных в республике граждан РФ было бы в сложившихся условиях якобы “обоснованным и справедливым” решением, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
В беседе с журналистами в пятницу он также отметил, что “видит обоснованной версию организации этой провокации как замысла, реализованного из третьей страны недругами России и Беларуси, призванной осложнить отношения Москвы и Минска в период подготовки к выборам главы белорусского государства”.
“Сотрудники консульского отдела посольства России в Беларуси 6-7 августа провели встречи с задержанными под Минском 33 гражданами России, которые по-прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках, — сказал посол. — Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси”.
По словам Мезенцева, сотрудники правоохранительных органов Беларуси “прямолинейно и жестко” отреагировали на прибытие этих людей на территорию республики, при этом якобы не имея полной информации, и не взаимодействуя с российскими коллегами.
Он добавил, что уверен в том, что проверка Следственного комитета России подтвердит якобы “заказной характер масштабной аферы”. Посол убежден, что организаторы из-за рубежа планировали нанести ущерб сотрудничеству России и Беларуси. При этом дипломат подчеркнул, что сотрудники СК РФ готовы взаимодействовать с белорусскими коллегами. Мезенцев убежден, что в итоге такой работы появятся доказательства якобы непричастности России к “провокационному спектаклю”.
Как сказал дипломат, “справедливым и обоснованным в данной ситуации будет скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой”.
“Российская сторона не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период”, — отметил посол.
Добавим, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила с белорусским коллегой экстрадицию боевиков “Вагнера” в Украину.