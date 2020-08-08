Задержание наемников "Вагнера" в Беларуси: посол РФ видит в этом "провокацию третьей страны"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 92909 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 103720 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108896 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129091 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101686 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104203 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев убежден, что скорейшее освобождение задержанных в республике граждан РФ было бы в сложившихся условиях якобы “обоснованным и справедливым” решением, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

В беседе с журналистами в пятницу он также отметил, что “видит обоснованной версию организации этой провокации как замысла, реализованного из третьей страны недругами России и Беларуси, призванной осложнить отношения Москвы и Минска в период подготовки к выборам главы белорусского государства”.

“Сотрудники консульского отдела посольства России в Беларуси 6-7 августа провели встречи с задержанными под Минском 33 гражданами России, которые по-прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках, — сказал посол. — Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси”.

По словам Мезенцева, сотрудники правоохранительных органов Беларуси “прямолинейно и жестко” отреагировали на прибытие этих людей на территорию республики, при этом якобы не имея полной информации, и не взаимодействуя с российскими коллегами.

Он добавил, что уверен в том, что проверка Следственного комитета России подтвердит якобы “заказной характер масштабной аферы”. Посол убежден, что организаторы из-за рубежа планировали нанести ущерб сотрудничеству России и Беларуси. При этом дипломат подчеркнул, что сотрудники СК РФ готовы взаимодействовать с белорусскими коллегами. Мезенцев убежден, что в итоге такой работы появятся доказательства якобы непричастности России к “провокационному спектаклю”.

Как сказал дипломат, “справедливым и обоснованным в данной ситуации будет скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой”.

“Российская сторона не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период”, — отметил посол.

Добавим, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила с белорусским коллегой экстрадицию боевиков “Вагнера” в Украину.

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