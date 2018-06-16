Затримання корупціонерів не призведуть до стратегічних змін у державі - Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Арешти та затримання корупціонерів не призведуть до стратегічних змін в державі. Про це під час зустрічі з молоддю заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає УНН.
"Арешти та затримання не мають ефекту, який призвів би до стратегічних змін в державі. Кожен громадянин повинен в першу чергу слідкувати за тим, чи його дії не порушують закон", - заявив Ситник.
Нагадаємо, Ситник заявив, що поправка у закон про Вищий антикорупційний суд про апеляцію може все відмотати назад.
Раніше громадські активісти заявили, що в оприлюдненому тексті закону про АКС з’явилася норма, згідно з якою апеляції щодо справ НАБУ, які зараз уже розглядаються в судах, відбуватимуться в судах загальної юрисдикції, а не новоствореному Антикорупційному суді.
У профільному комітеті з питань правової політики та правосуддя заявили, що норма про апеляції відповідає висновку експертів Венеційської комісії.