Задержания коррупционеров не приведут к стратегическим изменениям в государстве - Сытник

"Аресты и задержания не имеют эффекта, который привел бы к стратегическим изменениям в государстве. Каждый гражданин должен в первую очередь следить за тем, не нарушают ли его действия закон", - заявил Сытник.

Напомним, Сытник заявил, что поправка в закон о Высшем антикоррупционном суде об апелляции может все отмотать назад.

Ранее общественные активисты заявили, что в обнародованном тексте закона об АКС появилась норма, согласно которой апелляции по делам НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в созданном Антикоррупционном суде.

В профильном комитете по вопросам правовой политики и правосудия заявили, что норма об апелляции соответствует заключению экспертов Венецианской комиссии.