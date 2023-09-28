Затримання корабля з двома тоннами кокаїну в Ірландії: дипломати перевіряють інформацію про причетність українців

Цитата

«Посольство України звернулося до правоохоронних органів Ірландії в контексті перевірки цієї інформації», - сказав Ніколенко.

Контекст

Ірландське видання Raidió Teilifís Éireann повідомляло, що в Ірландії затримали корабель, що перевозив понад дві тонни кокаїну. Серед підозрюваних у незаконному перевезені психотропів і троє громадян України.