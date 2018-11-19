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Затримання катера в Азовському морі: Україна направила РФ ноту

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральне консульство України в російському місті Ростов-на-Дону надіслало ноту до представництва МЗС РФ з проханням спростувати або підтвердити інформацією щодо затримання українських рибалок в Азовському морі. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС — начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

“Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону 19 листопада 2018 року надіслало ноту до представництва МЗС РФ у місті Краснодар з клопотанням підтвердити або спростувати факт затримання та повідомити про місце їх тримання”, - заявив Кирилич.

За його словами, у разі підтвердження, консул забезпечуватиме захист затриманих громадян України.

Як повідомляв УНН, раніше в ЗМІ з’явилась інформація про те, що російські прикордонники затримали в Азовському морі український риболовецький катер за порушення правил рибальства. Зазначається, що маломірний плавзасіб було виявлено в районі Єйської коси. Його затримали і доставили в порт Єйськ.

Нагадаємо, у травні російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" на захід від мису Тарханкут поруч з окупованим Росією півостровом.

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