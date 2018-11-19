Задержание катера в Азовском море: Украина направила РФ ноту
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Генеральное консульство Украины в российском городе Ростов-на-Дону направило ноту в представительство МИД РФ с просьбой опровергнуть или подтвердить информацию о задержании украинских рыбаков в Азовском море. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону 19 ноября 2018 года направило ноту в представительство МИД РФ в городе Краснодар с ходатайством подтвердить или опровергнуть факт задержания и сообщить о месте их содержания", - заявил Кирилич.
По его словам, в случае подтверждения, консул будет обеспечивать защиту задержанных граждан Украины.
Как сообщал УНН, ранее в СМИ появилась информация о том, что российские пограничники задержали в Азовском море украинский рыболовецкий катер из-за нарушения правил рыболовства. Отмечается, что маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейск.
Напомним, в мае российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" к западу от мыса Тарханкут рядом с оккупированным Россией полуостровом.