Затримання головного ката "Ізоляції": Баканов запевняє, що "Палич" не укладав угод з СБУ

Цитата

"Головне, що ми змогли знайти і затримати цю особу, яка займалася катуванням громадян. Повірте, це лише верхівка айсберга, але в інтересах слідства ми не можемо розкривати деталі", - заявив Баканов.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналістів, Баканов також наголосив, що затриманий Куліковський не укладав жодних угод з СБУ стосовно співпраці.

"Він (Денис Куліковський - ред.) не міг укладати жодних угод з СБУ. Особисто зі мною жодних угод не укладав. Якби угоду уклав, його б ніколи не затримали. Головне, що він затриманий і буде притягнутий до відповідальності. Але ми не можемо певні деталі розголошувати, щоб слідство ефективно завершилося", - наголосив Баканов.

Додамо

Сьогодні приморський районний суд Маріуполя арештував колишнього бойовика терористичної організації “ДНР”, очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області “Ізоляція” Дениса Куліковського.

Куліковського затримали у Києві 9 листопада.

Його підозрюють у торгівлі людьми, створенні терористичної групи чи терористичної організації.

Бойовика називають “найстрашнішим професійним катом” в’язниці “Ізоляція”.