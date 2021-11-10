Затримання головного ката "Ізоляції": Баканов запевняє, що "Палич" не укладав угод з СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Голова Служби безпеки України Іван Баканов зробив заяву стосовно затримання правоохоронцями бойовика Дениса Куліковського ("Палич"), який був комендантом донецької "Ізоляції" і запевнив, що жодних угод з СБУ немає. Про це він заявив під час брифінгу, передає УНН.
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"Головне, що ми змогли знайти і затримати цю особу, яка займалася катуванням громадян. Повірте, це лише верхівка айсберга, але в інтересах слідства ми не можемо розкривати деталі", - заявив Баканов.
Деталі
Відповідаючи на запитання журналістів, Баканов також наголосив, що затриманий Куліковський не укладав жодних угод з СБУ стосовно співпраці.
"Він (Денис Куліковський - ред.) не міг укладати жодних угод з СБУ. Особисто зі мною жодних угод не укладав. Якби угоду уклав, його б ніколи не затримали. Головне, що він затриманий і буде притягнутий до відповідальності. Але ми не можемо певні деталі розголошувати, щоб слідство ефективно завершилося", - наголосив Баканов.
Додамо
Сьогодні приморський районний суд Маріуполя арештував колишнього бойовика терористичної організації “ДНР”, очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області “Ізоляція” Дениса Куліковського.
Куліковського затримали у Києві 9 листопада.
Його підозрюють у торгівлі людьми, створенні терористичної групи чи терористичної організації.
Бойовика називають “найстрашнішим професійним катом” в’язниці “Ізоляція”.